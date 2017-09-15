Halk Otobüsü ile Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan da motosikletle halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesinde Serdar Oruçlu (30) idaresindeki 24 EF 246 plakalı halk otobüsü, Muhammet Bahadır (16) idaresindeki 24 BD 064 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Muhammet Bahadır ile aynı motosiklete binen Abdulbaki Ahmet Baş (17) ve Ercan Laçin (16) yaralandı.



Kazada yaralanan 3 genç olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazanın ardından halk otobüsü sürücüsü Serdar Oruçlu'nun ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ERZİNCAN