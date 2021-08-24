Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı
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Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı

Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.  Alanyurt Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan sürücü Nejdet Çelik (54) yönetimindeki 16 KOH 59 plakalı cip, Yeni Mahalle, Bağlar Caddesi üzerinden İnegöl-Alanyurt yolu üzerine çıkış yapmakta olan Yıldırım Demirel (41) yönetimindeki 16 M 06058 plakalı Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı.  Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halk otobüsündeki yolcular yara almazken, ağır hasar alan cip çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı
Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı
Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı
Halk otobüsü ile cip çarpıştı; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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