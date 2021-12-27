HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Özel halk otobüsü durakta bekleyen 2'si çocuk 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, özel halk otobüsü sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI

HALK OTOBÜSÜ DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPTI: 3 YARALI

Sokakta tüfekle öldürüldü

Sokakta tüfekle öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title