Halk otobüsü, durakta bekleyen otobüse çarptı: 13 yaralı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir halk otobüsüne çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, durakta bekleyen İ.B. yönetimindeki 38 AB 161 plakalı halk otobüsüne, M.K. yönetimindeki 38 AB 143 plakalı halk otobüsü çarptı. Kazada her 2 otobüste de bulunan İ.Ü., S.Y., Ş.Ş., Z.Y., Z.B.S., F.Y., F.B., H.E., K.Y., G.T., S.K., P.K. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otobüsler, yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ