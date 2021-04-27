Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet
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Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet

Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikleti adeta halk otobüsü gibi kullanan bir ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikleti adeta halk otobüsü gibi kullanan bir ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. 5 kişilik bir ailenin aynı elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı.

Nazilli'de kaydedilen görüntülerde karı-koca olduğu tahmin edilen iki yetişkin, çocuklardan ikisini elektrikli bisikletin önüne, birini de aralarına alarak yolda seyrediyor. Eski Sanayi'den çıkıp Hürriyet Caddesi'ne giriş yapan elektrikli bisikletin sürücüsü kameralar tarafından görüntülendiğini fark edince tepki gösterdi. Elektrikli bisikletin kullanıcısı şahıs daha sonra 5 kişinin seyahat ettiği bisikletin direksiyonunu Kıbrıs Caddesi'ne kırarak Uzun Çarşıya doğru seyrine devam etti. 3'ü çocuk ikisi yetişkin bir bisiklette 5 kişinin yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN

Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet
Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet
Halk otobüsü değil, elektrikli bisiklet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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