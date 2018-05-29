Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü, AK Parti Seçim Bürosuna Daldı
Niğde'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu AK Parti seçim bürosuna daldı. Ofiste kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Niğde'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti'nin seçim bürosuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü Halil Cengiz (26) ile bir yolcu, yaralandı.
SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Halil Cengiz'in kontrolündeki 51 H 0015 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı.
BÜRODA KİMSE YOKTU
Kazada otobüs şoförü Halil Cengiz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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BENCE KASITLIDIR DİYEN ARKADAŞ SEN OLSAN MALINA ZARAR VERİRMİSİN , VERMEZSİN ELBEETTE SEÇİM GEÇER GİDER HERKESE MAL LAZIM İŞ LAZIM AŞ LAZIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÜYE OLMAYA GELMİŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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Otobüste sistemin doğru işlemediğini kendince dile getirmiş :))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Niye chp degilde akpCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tamamCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır