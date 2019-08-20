20.08.2019 20:03

Halk otobüsü 5 yaşındaki çocuğa çarptı...Yürekleri ağza getiren görüntü böyle görüntülendi

ÇORUM - Çorum'da yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsü çarpan çocuk ölümden döndü.

Kaza, Hürriyet Parkı yanında oldu. Edinilen bilgilere göre, annesiyle birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Alperen Taha Kekillioğlu adlı çocuğa halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk ve annesi kaldırımın kenarına düştü. Ölümden dönen çocuk daha sonra annesiyle birlikte olay yerine çağrılan ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sırasında otobüsün yaptığı ani fren sonucu otobüs içerisinde savrulan iki çocukta anneleri tarafından sağlık görevlilerine gösterildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA