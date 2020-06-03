HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Halk otobüslerine bakanlıktan aylık bin TL'lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa'da 65 yaş ve üstü ücretsiz taşıma yapan 807 halk otobüsü şoförüne bin TL destek verecek.

Halk otobüslerine bakanlıktan aylık bin TL'lik destek
03.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Manisa'da 65 yaş ve üstü ücretsiz taşıma yapan 807 halk otobüsü şoförüne bin TL destek verecek. 65 yaş ile ilgili binişleri 2 biniş olarak belirleyen ve bundan dolayı 4 aydır para alamayan şoför esnafı 2 biniş sınırlamasını kaldırmasıyla birlikte devletten destek almaya hak kazandı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, bakanlığın ocak ayından olmak üzere 4 aylık ücreti bu hafta içinde hesaplara yatıracağını söyledi.

Bakanlığa destekleri için teşekkür eden Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Daha önce 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama getirmiştik günlük 2 biniş olarak. Bununla ilgili bakanlığımız böyle bir sınırlama getirdiğimiz için paralarımızın ödenmeyeceğini söyledi. Bu nedir ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayıda yeni dolduğundan dolayı bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir kısıtlama getirdiğimiz için paraların yatırılamayacağını söylediler. Bir de mahkemelik bir durumu vardı. Birkaç dernek mahkemeye başvurmuştu, sınırlamanın olamayacağıyla ilgili. Bizde sınırlandırmanın kaldırılmasıyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına ilettik. Başkanımız Cengiz Ergün konuyu genel sekretere iletti. Hemen UKOME gündemine alındı. UKOME'den bu sınırlandırmayı kaldırdık. Kaldırdıktan sonra ilgili kararlarımızı Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığımıza ilettik. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuyla ilgilendi. İl Müdürümüz Zehra Hanım bakanlıktan yazının geldiğini otobüs başına bin TL'nin ödeneceğini ifade etti. Tahmin ediyorum bu hafta içerisinde şoför esnafımızın hesabına paralar yatacak. Esnafımız da bu zor süreçte nefes alır. Sayın vekilimiz Murat Baybatur'a, başkanımız Cengiz Ergün'e, Ulaşım Daire Başkanımıza, İl Müdürümüz Zehra hanıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Karaağaç, il genelinde çalışan 807 halk otobüsünün bulunduğunu belirterek, bu araçların hepsine aylık bin TL olmak üzere 4 aylık 4'er bin TL yatacağını açıkladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Ekonomi
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Ekonomi
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Mehmet Çetin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Beren Saat Haluk Levent Çağlar Çorumlu
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Halk otobüslerine bakanlıktan aylık bin TL'lik destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 11:12:45. #1.15#
title