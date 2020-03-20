Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor
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Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor

Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor Bartın'da korona virüs salgını tehlikesine karşı halk otobüsleri ve köy minibüsleri her sefer dönüşü oluşturulan merkezde dezenfekte edilmeye başlandı.

20.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:33
Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor

Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor

BARTIN - Bartın'da korona virüs salgını tehlikesine karşı halk otobüsleri ve köy minibüsleri her sefer dönüşü oluşturulan merkezde dezenfekte edilmeye başlandı.

Korona virüs (Covid-19) Türkiye'yi tehdit etmeye devam ederken, illerde de salgın ihtimallerine karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Bartın'da da belediye tarafından halk otobüsleri ve köy minibüslerine her sefer sonrası dezenfekte işlemi başlatıldı. Halk Otobüsleri ve köy minibüsleri yolcularını indirdikleri her sefer sonrası Bartın Belediyesi tarafından oluşturulan dezenfekte merkezine giderek otobüslerini dezenfektan işlemine sokuyor. Dezenfekte işlemi uzman personellerce takip edilirken dezenfekte olan araçların tek tek kayıtları tutuluyor.

Dezenfekte işlemi yaptırmayan minibüs ve halk otobüslerinin yolcu taşımasına izin verilmemesi kararı alındığını belirten Bartın Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kerem Lü, "Dünyada salgın haline gelen Covid-19 salgını sebebiyle halkımızın özellikle binip indiği minibüsler, H ve M plakalı minibüslerde dezenfeksiyon işlemi başlattık. Bunun sebebi söz konusu virüsün özellikle temasla bulaşan bir virüs olması. İnsanlarımızın işte ellerine sürdükleri minibüsler olsun, oturma yerleri, minibüs içindeki tüm mekanlar, şoförlerimizin bulunduğu yerler dahi ilaçlanıyor. Ayrıca otobüs duraklarımız, halk otobüsü duraklarımız, çocuk parklarımız düzenli olarak ilaçlanması devam ediyor. Biz belediye olarak sağlık bakanlığının onaylı ruhsatlı ilaçlarıyla, dezenfektanlarıyla bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Personelimizle birlikte burada sabah 08: 30'da dezenfeksiyon işlemlerimiz başlıyor. Gece 12: 00'a kadar devam edecek. Yani halk otobüsleri seferlerinin bittiği saate kadar. Her yolcu indirmeden sonra tüm minibüslerimiz buraya gelecekler, dezenfeksiyon işlemleri yapılacak. Bunlar kayıt altına alınıyor, dezenfeksiyon işlemlerini yaptırmayan minibüslerimize hareket izni de veremeyeceğiz" dedi.

Halk otobüsü ve köy minibüslerinin şoförleri de uygulamadan memnun olduklarını ve desteklediklerini belirtti.

Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

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Halk otobüsleri ve minibüsler her sefer sonrası dezenfekte ediliyor

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