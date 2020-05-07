Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız"
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Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız"

Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: 'Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız'
07.05.2020 21:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:57

Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız" İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, destek verilmediği takdirde batacaklarını açıkladı "3 bin halk otobüsü ile çalışıyor ama zarar ediyoruz" "ÖTV'siz yakıt...

Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, destek verilmediği takdirde batacaklarını açıkladı

"3 bin halk otobüsü ile çalışıyor ama zarar ediyoruz"

"ÖTV'siz yakıt en büyük talebimiz bunu mutlaka almamız lazım, almazsak dönecek durumumuz yok"

İSTANBUL - İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, destek verilmediği takdirde dayanacak güçlerinin kalmadığı ve batacaklarını söyledi. ÖTV'siz yakıt taleplerini yineleyen Ovacık, " Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız" dedi.

Yeni tip korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerle İstanbul'da sosyal hareketlilik en aza indirilmeye çalışıldı. Evde kal çağrılarıyla sosyal hayatta ve trafikte gözle görülür oranda azalmalar yaşandı. Birçok iş kolunun olumsuz etkilendiği bu süreçten özel halk otobüsleri de etkilendi. Virüsle mücadele kapsamında seferlerine devam ettiklerini söyleyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnafı ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yardım edilmediği takdirde dayanma güçlerinin kalmadığını ve mazot alamayacaklarını belirtti.

"Böyle giderse batacağız, böyle bir sektör kalmayacak"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnafı ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Şu anda 3 bin tane halk otobüsü var. Çalışıyoruz ama çalışırken zarar ediyoruz. Salgının başlamasıyla beraber ilk günden beri tüm seferlerimizi yapıyoruz. Tüm kapasitemizle çalışıyoruz. Fakat çalışırken de ciddi şekilde zarar ediyoruz. Yani her aracın şu anda 20-25 bin lira mazot gideri var. Personel gideri var, parça gideri, araç gideri var, esnafın kendi borçları var. İstanbul'da çalıştığınız sayı, ruhsatta yazılan sayının yüzde 50'sini çalışıyorduk. Daha sonra valilik kararıyla yüzde 25-20'lere düşürüldü. Bununla beraber zaten yolcu taşıma şansımız yok. Onun için mutlaka destek almamız lazım. Söylediğimiz gibi ÖTV'siz yakıt en büyük talebimiz bunu mutlaka almamız lazım, almazsak dönecek durumumuz yok. Araçlarımız yolda kalacak. Mazot alamayacaklar. Haliyle yolda kalacak, bu gidişle batacağız. Bir an önce bize bir çare bulunmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden buradan ricamızdır. En büyük giderimiz olan yakıtımızı ÖTV'siz yakıt bu süreçte verilebilir. Biz kamu işini yapıyoruz, özel sektörüz, kendi giderimizi kendi cebimizden sağlıyoruz. Böyle giderse inanın batacağız, böyle bir sektör kalmayacak, sektör olarak bitecek" diye konuştu.

"Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayınca kontak açamayacağız"

"Biz bütün büyükşehirlerin, olmazsa olmazlarıyız, kamunun yükünü çekiyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Ovacık, "Gerçekten kamudan daha fazla yolcu taşıyoruz. Dayanma gücümüz sıfır. Bunun bir an önce yapılması lazım. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız. Mutlaka bir iyileştirme yapılması lazım. Her sektöre olduğu gibi bize de yardımcı olmalarını bekliyoruz. Bizim işimizi sürdürmemiz lazım. Biz sağlıkçıları taşımamız lazım emniyet görevlilerini taşımamız lazım, esnafı taşımamız lazım. Yani biz durursak zaten tüm Türkiye duracak. Bunun için bizi yaşatmaları, sürdürülebilir hale getirmeleri lazım. Bu çok zor bir şey değil. Bu bütçeye yük getirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz desteklenmediği takdirde biz duracağız. Kontak kapatmayı hiç düşünmedik. Biz her zaman devletimizin milletimizin yanında olmuşuz, 15 Temmuz'da diğer zamanlarda 25 kalem ücretsiz taşımayla sosyal desteği sağlıyoruz. Hani biz kontağı kapatalım da yolcular mağdur olsun gibi bir derdimiz yok. İster istemez mazot alamayınca araçlarını servise çıkaramayacaklar, onun için acil çözüm istiyoruz" diye konuştu.

Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: 'Mazot alamayacağız, kontak açamayacağız'

Kaynak: İHA

Manşet

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