Halk otobüsçülerine trafik ve halkla ilişkiler eğitimi - Haberler
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Halk otobüsçülerine trafik ve halkla ilişkiler eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Halk otobüsçülerine trafik ve halkla ilişkiler eğitimi

Kütahya'da, Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine trafik güvenliği ve halkla ilişkiler eğitimi verildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerine trafik güvenliği ve halkla ilişkiler eğitimi verildi.

Kütahya Belediye Konferans Salonu'nda özel halk otobüsü şoförlerine, Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Mesut Karadağ ve Emniyet Amiri Fatih Çakırtaş tarafından, trafik güvenliği ve halkla ilişkiler konusunda eğitim verildi.

Verilen eğitimin yararlı olduğunu ifade eden Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Halk otobüsçülerine trafik ve halkla ilişkiler eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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