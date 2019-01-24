Halk Otobüs Sürücüsünün Bulduğu Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

Kocaeli'de halk otobüsünde içinde 3 bin 220 TL para bulunan cüzdan bulan sürücü, yetkililerin de yardımıyla cüzdanı sahibine teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli halk otobüsü sürücüsü Celil Tuna, kullandığı otobüste içinde 3 bin 220 TL para, kredi kartları ve kimlik kartının olduğu cüzdan buldu. Cüzdanı aldıktan sonra muhafaza eden sürücü Tuna, ilgili amirlerine konuyu iletti. Daha sonra Plaj Yolu garajına gelen sürücü Tuna, tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etti. Cüzdanın içerisinde 3 bin 220 TL para, kredi kartı ve kimlik olduğu tespit edildi. Garaj amiri konu ile alakalı ilgili işlemleri ivedi şekilde başlattı. Bu sırada 153 numaralı çağrı merkezi tarafından bir yolcu UlaşımPark yolcu ilişkileri birimine aktarıldı. Arayanın cüzdanını kaybeden yolcu olduğu tespit edildi. Yolcu ilişkileri personeli yolcuya cüzdanın güvende olduğunu ve teslim alabilmesi için Plaj Yolu garajına gelmesi gerektiğini iletti.

Cüzdanının UlaşımPark'ta güven içinde olduğunu öğrenen yolcu, ertesi gün halk otobüsü garajına geldi. Garaj amiri, tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etmeden önce yolcuya teyit amaçlı sorular sorduktan sonra cüzdanı teslim etti. Cüzdanının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen vatandaş, belediye yetkilerine ve cüzdanı bulan sürücüye teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA