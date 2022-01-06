Halk Masası'ndan 140 bin kişiye hizmet

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çankaya Belediyesi Halk Masası, 2021 yılında 140 bin kişiye hizmet verdi.

Vatandaşların belediyedeki işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirebilmelerini hedefleyen Halk Masası, istenen işlemi 4 dakikada çözüyor. Uzman personel ile hizmet veren birimde halkın en çok talep gösterdiği alan İmar Durumu Bilgilendirme oldu. Vatandaşların 36 bin 248'i imar bilgilendirmeden, 15 bin 310'u mali hizmetlerden, 17 bin 730'u vezneden, 15 bin 322'si imar evraktan, 14 bin 810'u ruhsat işlemlerinden, 13 bin 580'i dilekçe kabulden işlem gerçekleştirdi. 27 bin yurttaşın sorunu ise yüz yüze görüşme sonucu çözüme ulaştırıldı.

Güler yüzlü personeli ve işlem süresinin kısalığı ile halkın uğrak noktası olan Halk Masası, Çankaya Belediyesinin Kızılay'da bulunan hizmet binasının girişinde yer alıyor. - ANKARA