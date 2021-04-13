'Halk Masa' halkın hizmetinde
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'Halk Masa' halkın hizmetinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Halk Masa' halkın hizmetinde

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların talep ve şikayetlerine kısa sürede çözüm bulacakları 'Halk Masa' projesinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların talep ve şikayetlerine kısa sürede çözüm bulacakları 'Halk Masa' projesinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayanların belediye ile ilişkilerini güçlendirmek adına Halk Masa projesini hayata geçirdi. Projenin detaylarını anlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dünyanın dijital çağda yaşadığını söyledi. Belediye olarak çağa uygun projelere önem verdiklerini belirten Esen, 'Halk Masa'nın dijital materyallerle güçlendirilmiş bir iletişim ağı olduğunu aktardı. Pandemide yaşanan gelişmeleri göz önünde tutarak Halk Masa'yı geliştirdiklerini ifade eden Başkan Esen, "Salgının oluşturduğu bu zorlu dönemde halkımızın taleplerini daha hızlı almak ve Konyaaltı'nın sorunlarına daha hızlı ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla Halk Masa'yı kurduk. Vatandaşlarımız belediyemize Halk Masa üzerinden telefon ihbar hattı, e-posta ve çağrı merkezi gibi iletişim kanallarının yanı sıra sosyal medya uygulamalarını kullanarak rahatlıkla ulaşabilecek" dedi.

"Her vatandaşımızla iletişim kuracağız"

Vatandaşların Halk Masa üzerinden yaptıkları talep, istek veya şikayetlerini adım adım takip edebileceklerini anlatan Semih Esen, "Daha interaktif, hızlı ulaşılabilen, beklentilere daha aktif yanıt verebilen bir Konyaaltı için projeler üretmeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz. İlçemizde yaşayan herkes önerilerini bu kanallarımız aracılığıyla bize rahatlıkla ulaştıracak. Herkesin beklentisini ve önerisini değerli bulan bir yönetim anlayışıyla her birey ile iletişim kanallarımızı açık tutacağız" dedi. Başkan Esen, Halk Masa'nın çalışanlarını yine belediye içindeki personelden oluştuğuna dikkati çekti. - ANTALYA

'Halk Masa' halkın hizmetinde
'Halk Masa' halkın hizmetinde
'Halk Masa' halkın hizmetinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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