Halk Market yüzlerce çocuğa kırtasiye yardımı yaptı
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Halk Market yüzlerce çocuğa kırtasiye yardımı yaptı

Halk Market yüzlerce çocuğa kırtasiye yardımı yaptı
Bültenler - Haberler | Güncel

Paranın ve kredi kartının geçmediği market olarak bilinen Odunpazarı Belediyesi Halk Market, yeni eğitim ve öğretim yılına başlamadan 400 çocuğun ve ailesinin yüzünü güldürdü.

İhtiyaç sahibi çocuklara çantadan, boya kalemine çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını ulaştıran Halk Market yetkilileri, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini vurguladı.

Odunpazarı Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlamadan ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Halk Market, halkın ve Odunpazarı esnafının katkıları ile toplanan kırtasiye malzemelerini 400 öğrenciye ulaştırdı. Halk Markete giderek kırtasiye malzemelerini alan öğrenciler, kendilerine destek olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Yaşanan ekonomik krizle beraber velilerin okul masrafları altında adeta ezildiğini belirten yetkililer, gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ile yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan yüzlerce çocuğun yüzünün güldüğünü söyledi. Halk Market'e kırtasiye bağışında bulunan Odunpazarı halkına ve esnafına teşekkür eden yetkililer, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini bu nedenle de hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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