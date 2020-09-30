Halk Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
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Halk Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

30.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:24
Halk Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Odunpazarı Belediyesi, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımına koşuyor.

Odunpazarı Belediyesi, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımına koşuyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime imkansızlıklar nedeniyle erişemeyen ihtiyaç sahibi çocuklar için halk merkezleri ve gençlik merkezlerinde çalışmalar yapan Odunpazarı Belediyesi, ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye yardımı yapmaya başladı. Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Halk Market, halkın ve Odunpazarı esnafının katkıları ile toplanan kırtasiye malzemelerini, yüzlerce öğrenciye ulaştırdı. Halk Markete giderek kırtasiye malzemelerini alan öğrenciler, kendilerine destek olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Korona virüs salgını ve sonrasında derinleşen ekonomik krizle beraber velilerin okul masrafları altında ezildiğini belirten yetkililer, gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ile yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan yüzlerce çocuğun yüzünün güldüğünü söyledi. Halk Market'e kırtasiye bağışında bulunan Odunpazarı halkına ve esnafına teşekkür eden yetkililer, daha çok çocuğa ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istediklerini kaydetti. Yetkililer, hayırsever vatandaşların yardımlarını beklediklerini vurguladı. Odunpazarı Belediyesi, daha önce Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile EBA'da yaşanan sistemsel sorunların yanı sıra bilgisayar, tablet veya internet yetersizliği nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklara halk merkezlerinin kapılarını açtığını açıklamıştı. Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları gidermek ve öğrencilere destek olmak amacıyla Yeni Yol Okulları ile protokol imzalamıştı. Bu protokol kapsamında da Odunpazarı Gençlik Merkezleri tarafından belirlenen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine çeşitli imkanlar sunulmaya başlandı. - ESKİŞEHİR

Halk Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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