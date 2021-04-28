Halk Market Ramazan ayında bağışlarınızı bekliyor
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Halk Market Ramazan ayında bağışlarınızı bekliyor

Halk Market Ramazan ayında bağışlarınızı bekliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapmasını sağladığı Halk Market için Ramazan ayında tüm hayırseverlere bağış çağrısı yaptı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı "Halk Market", kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede binlerce ihtiyaç sahibinin imdadına yetişti.

FİTRE VE ZEKATLAR HALK MARKET İLE GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYOR

Pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadan sürdüren Halk Market, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için yardım sever vatandaşların yardımlarını bekliyor. Fitre ve zekâtların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade eden yetkililer, Ramazan ayında tüm hayırseverleri Halk Market'e ayni bağış yapmaya davet etti.

BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞÜLÜYOR

Paylaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Ramazan ayında, Halk Market'e yapılan bağışlarla insan onuruna yakışır şekilde bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Hayırsever vatandaşlar fitre ve zekatlarını Odunpazarı Belediyesi Halk Market aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Halk Market'e yapılan bağışların tamamı, yılsonunda ödenen kurumlar vergisi ve gelir vergisinden düşülüyor.

Şeffaf bir anlayışında da hakim olduğu Halk Markette, Halk Market'e yaptığını ayni bağışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya başladığında, Halk Market yetkilileri bağış yapanlara mesaj atarak bilgilendiriyor.

Kaynak: Bültenler

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