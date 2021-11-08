Halk Maket'e Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Halk Market, 54 kategoride ödülün verildiği Eskişehir Başarı Ödülleri'nde Beyond Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisinde 'halk oylaması' ile ödül aldı. .

En iyilerin seçildiği Eskişehir Başarı Ödülleri'nin ödül töreninin sunuculuğunu Soner Yüksel ve Özge Ulusoy yaparken, geceye Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra siyaset, medya ve cemiyet hayatından birçok kişi katıldı. Gece de Odunpazarı Belediyesi Halk Market, Beyond Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisinde 'halk oylaması' ile ödüle layık görüldü. Ödülü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beyond yönetim kurulu başkanı Bayram Selvi'den aldı.

"ESKİŞEHİRLİLERİN KATKISIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜYORUZ"

Ödül töreninde konuşan Başkan Kurt, Halk Market'i ödüle layık gören herkese teşekkür etti. Başkan Kurt, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir, mantığıyla ortaya koyduğumuz bir sosyal belediyecilik anlayışı ile Halk Market'i kurduk. 6 yıldır da bütün Eskişehirlilerin katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben, bunun takdir edilmesini çok önemli buluyorum. Hepinizi de Halk Market'e desteğe davet ediyorum."

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