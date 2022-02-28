Halk Kartın şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara destek sağlayan Halk Kart projesinin şubat ayı ödemesi hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni yılla birlikte tutarları yüzde 50 oranında artırılan Halk Kart ödemeleri, ekonomik sıkıntıların arttığı son aylarda vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor. 6 bin 809 kişinin 150, 5 bin 203 kişinin 270 TL'lik bakiyeden yararlandığı Halk Kartta toplam 12 bin 12 kişinin hesabına 2 milyon 426 bin 160 TL yatırıldı.

Vatandaşın yanı sıra esnafın da kazandığı çok yönlü bir proje olan Halk Kart sayesinde şubat ayında 2 milyon 426 bin 160 TL yerel esnafın kasasına girecek. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi