Halk Kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı
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Halk Kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Halk Kartın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların faydalandığı Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk Kart sahibi 12 bin 304 kişinin hesabına toplam 1 milyon 612 bin 400 lira aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kartın nisan ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart hizmetiyle dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 304 kişinin hesabına, 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 612 bin 400 lira yatırıldı. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşması olan bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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