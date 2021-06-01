Halk Kartın mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı
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Halk Kartın mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Halk Kartın mayıs ayı tutarları hesaplara yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların yararlandığı Halk Kartın mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşların yararlandığı Halk Kartın mayıs ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. 12 bin 178 kişinin hesabına toplam 1 milyon 615 bin 880 lira aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarını önemli ölçüde azaltan Halk Kart hizmetinden Mayıs ayında 12 bin 178 kişi yararlandı. Mayıs ayında 12 bin 178 kişinin hesabına toplam 1 milyon 615 bin 880 TL yatırıldı. Halk Kartın 100 liralık bakiyesinden 7 bin 202 kişi, 180 liralık bakiyesinden 4 bin 976 kişi yararlanıyor. Halk Kart hizmetiyle dar gelirli vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaç maddelerine yönelik harcamalarına katkı sağlanırken, anlaşmalı olan bakkal ve yerel marketlere de destek olunuyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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