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Halk Kartın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Halk Kartın kasım ayı tutarları hesaplara yatırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın kasım ayı tutarlarını, destekten faydalanan vatandaşların banka hesaplarına yatırdı.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halk Kartın kasım ayı tutarlarını, destekten faydalanan vatandaşların banka hesaplarına yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin yürüttüğü ve dar gelirli vatandaşlara katkı sağlayan Halk Kart projesi kapsamında 12 bin 625 kişinin hesabına kasım ayında toplam 1 milyon 614 bin 900 TL yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Kart, dar gelirli vatandaşlara destek olurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketlere de nefes aldırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Halk Kart ile anlaşmalı bakkal ve marketlerden alışveriş yapabiliyor. Halk Kart sahipleri, market listesine Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesi www.mersin.bel.tr adresinden ulaşabiliyor. - MERSİN

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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