Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Halk Kartın haziran ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 bin 216 kişinin 100 lira, 4 bin 969 kişinin ise 180 liralık bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından haziran ayında 12 bin 185 kişi destek aldı. Dar gelirli vatandaşların mutfak masraflarını azaltırken Mersinli esnafa da destek sağlanan proje kapsamında haziran ayı için hesaplara toplam 1 milyon 616 bin lira aktarıldı.

Kart sahipleri, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. Vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web sitesinden ulaşabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı