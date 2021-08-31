Halk Kart'ın Ağustos Ayı Tutarları Hesaplara Yatırıldı

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik hayata geçirdiği Halk Kart'ın Ağustos ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli yurttaşlara yönelik hayata geçirdiği Halk Kart'ın Ağustos ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Ağustos ayında 12 bin 533 kişi Halk Kart'tan yararlanıyor

7 bin 987 kişinin 100 TL, 4 bin 546 kişinin de 180 TL'lik bakiyeden faydalandığı Halk Kart uygulamasından Ağustos ayında 12 bin 533 kişi destek aldı.

Dar gelirli vatandaşlar için de Mersinli esnaf için de önemli destek sağlayan uygulama sayesinde Ağustos ayında toplam 1 milyon 616 bin 980 lira esnafın kasasına girmiş oldu.

Yayın Tarihi: 31. 8. 2021 15: 53: 55

Kaynak: Habermetre