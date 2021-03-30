Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı
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Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Halk Kart mart ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı Halk Kartın mart ayı tutarlarını hesaplara yatırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Halk Kart ile hem vatandaşların mutfağına hem de bakkal ve yerel marketlere katkı sunuyor. Bu kapsamda, mart ayında Halk Kart sahibi 12 bin 253 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 380 lira yüklendi. Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşmalı olan bakkal ve yerel marketlerde kullanabiliyor. Gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar, market listesine Büyükşehir Belediyesinin mersin.bel.tr web adresindeki duyurular kısmından ulaşabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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