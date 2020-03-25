Halk Kart'lara mart ayı yüklemeleri yapıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Halk Kart'ın, 2020 yılı Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Halk Kart'ın, 2020 yılı Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart'ın, 2020 yılı Mart ayı tutarı hesaplara yatırıldı. Halk Kart'tan faydalanan 8 bin 491 kişinin hesabına toplam 945 bin 280 TL yüklendi.

Hem dar gelirli vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldüren Halk Kart'tan faydalananların sayısının da her geçen gün arttığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA