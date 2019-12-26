'Halk Kart'lara aralık ayı tutarları yatırıldı

26.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:45

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Kart' projesinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yeni yıl öncesi paralarının yatırıldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Halk Kart' projesinin aralık ayı taksiti vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Yeni yıla günler kala yapılan ödemeler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.



Büyükşehir Belediyesi, 2019'un son günlerindeki kısıtlı bütçesine rağmen kaynaklarını vatandaştan yana kullanarak, 6 bin 800 ihtiyaç sahibi vatandaşın hesaplarına toplam 800 bin TL'ye yakın bir miktar yatırdı.



İhtiyaç sahibi vatandaşlar, yeni yıla girerken kentteki esnaftan yapacağı alışverişle hem sevdikleriyle birlikte mutlu bir yılbaşı akşamı yaşayacak hem de 800 bin TL'ye yakın bir miktar, kent ekonomisinde dolaşarak, esnafa nefes aldıracak. - MERSİN

Kaynak: İHA