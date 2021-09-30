Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlara ödenen Halk Kart'ın eylül ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, dar gelirli vatandaşlara ödenen Halk Kart'ın eylül ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önemli sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Kart ile dar gelirli vatandaşlara destek olunurken, anlaşmalı bakkal ve yerel marketler de bu sayede nefes alıyor.

Eylül ayında 12 bin 577 kişi Halk Kart'tan faydalandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Halk Kart sahibi 12 bin 577 kişinin hesabına 100 ve 180 liralık bakiyeler olmak üzere toplam 1 milyon 618 bin 180 TL aktarıldı.

Kart sahibi vatandaşlar, Halk Kartlarını anlaşmalı bakkal ve yerel marketlerde gıda ve temel ihtiyaç maddeleri almak için kullanabiliyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

 'Bu bölgede kivi yetişmez boşuna uğraşma' dediler ama o pes etmedi! Şimdi dünyaya ihraç ediyor

"Bu bölgede kivi yetişmez boşuna uğraşma" dediler ama o pes etmedi! Şimdi dünyaya ihraç ediyor

 'Denizlerin prensi' lüfer bollaştı, fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü

"Denizlerin prensi" lüfer bollaştı, fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Hava Durumu Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halk Kart'ın eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:30:37. #1.12#