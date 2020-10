Halk GYO özkaynak büyüklüğünü 2,6 milyar TL'ye taşıdı

2010 yılında Halkbank tarafından 477 milyon TL özkaynak ile kurulan Halk GYO, 10. yaşını kutluyor.

Halk GYO'dan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında halka açılarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Halk GYO, 10 yıl içinde özkaynak büyüklüğünü yaklaşık 5,5 katına çıkararak 2,6 milyar TL'nin üzerine taşıdı. Dengeli ve kontrollü büyüme modeli ile sektörde öne çıkan şirketin 2020 yılı ikinci çeyreği sonunda aktif büyüklüğü 3 milyar TL'yi aştı. Halk GYO geliştirdiği projeler ve çeşitlendirdiği yatırım portföyüyle, kuruluşundan bu yana sektörünün güçlü markaları arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, Halk GYO markasını güven ve kalite kavramlarıyla özdeşleştirdiklerini vurgulayarak, "Halkbank bağlı ortaklıklarının her biri, bugüne kadar kendi sektörlerinin öncü markaları oldular. Ana sermayedarımızın verdiği güçle, ülkemize değer katan birçok projeye imza attılar. Halk GYO olarak biz de bu kurumsal kültür ve geleneğin güçlü bir parçasıyız. Halkımıza ve ülkemize hizmet misyonuyla, Türkiye'nin dört bir yanında geliştirdiğimiz çeşitli projelerle bugüne kadar sektöre örnek eserler kazandırmanın gururunu yaşadık.

Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitli ve modern yapılardan oluşan geniş bir portföy oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz yatırımların tamamı faaliyet bölgelerine değer katan örnek projeler oldu. Tek bir bölge ile sınırlı kalmadan Erzurum'dan İzmir'e kadar yurdun farklı bölgelerinde yenilikçi projeler tasarladık. Ofis ve otel projelerimiz de, bu binaları kullanan müşterilerimiz için, güvenilir bir konfor alanı oldu. Dengeli portföyümüz ve kontrollü bilançomuz sayesinde hem müşterilerimiz hem de yatırımcılarımız kazandı." ifadelerini kullandı.

Halk GYO'nun inşaatı devam eden projeleri tamamlandığı zaman İstanbul ve İzmir'de kent yaşamının önemli birer parçası haline geleceklerini belirten Karan, "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye'nin mali gücünün ve küresel ekonomideki stratejik pozisyonunun bir ifadesi olacak. Bu projenin bir parçası olarak inşa ettiğimiz Halk Ofis Kuleleri portföyümüzdeki en nadide eserlerden biri olarak yerini alacak. Evora İzmir ise konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma bir proje olarak İzmir'in yeni yüzü olacak." açıklamasında bulundu.

Karan, pandemi etkisi altında geçen 2020 yılında gayrimenkul şirketlerinin önceliğinin, mevcut stoklarını azaltarak yeni projelere kaynak oluşturmak olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu bankaları öncülüğünde, tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata geçen konut kredisi kampanyaları ile çok hareketli bir yaz geçirdik. Ertelenen taleplerin hızlı karşılık bulduğu bu süreçte, gayrimenkule yatırımın, cazibesini koruduğunu bir kez daha gördük. Gayrimenkul sektöründeki yeni trendleri detaylı analiz ediyoruz. Sektörde 10 yılı tamamlayan bir şirket olarak da tüketici trendlerine uygun projeler geliştirmeyi bundan sonra da istiyoruz. Yeni kent yaşamının bir trendi alışveriş merkezi, ofis ve konut fonksiyonlarını bir araya getiren karma projeler olacak. Bu modelin en güzel sonuçlarından biri olarak Evora İzmir kendisinden sonraki pek çok projeye iyi örnek teşkil edecek."

Açıklamada Halk GYO'nun son 10 yıldaki başarılarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Şubat 2013'de halka arz olan Halk GYO, Borsa İstanbul'da "HLGYO" kodu ile işlem görüyor. yüzde 28'i halka açık olan Halk GYO'nun toplam sermayesinin yüzde 71,96'sı ise Türkiye Halk Bankası'na ait bulunuyor. Türkiye'nin ilk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sukuk ihracı, 2018 yılında Halkbank'ın liderliği ile Halk GYO ve Halk Yatırım iş birliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, Halk GYO'nun fon kullanıcısı, Halk Yatırım'ın yapılandırma, aracılık ve satış danışmanlığını yaptığı 100 milyon TL ihraç büyüklüğüne sahip yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işlemi "Yılın Gayrimenkul Finansmanı İşlemi" kategorisinde birincilik,"Yılın Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İşlemi" kategorisinde ise ikincilik ödüllerine layık görüldü.

Çevre dostu projeler üretmeye özen gösteren Halk GYO; Park Dedeman Levent Otel ve Şekerpınar Bankacılık Merkezi projelerinde LEED GOLD, Eskişehir Panorama Plus projesinde ise LEED Silver sertifikası sahibi. Halk GYO'nun büyük ilgi ve beğeni gören Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen Sign of the City Awards organizasyonunun 2018 etabında "En İyi Mimari Tasarım" ödülünü kazanmıştı. Proje son olarak Ege Yiit ödüllerinin İzmir'e değer katanlar kategorisinde büyük ödüle layık görüldü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu