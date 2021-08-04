Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantısı Vali Vekili Ahmet Karatepe başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlarımızla özel olarak tek tek görüşen Vali Vekili Karatepe, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

"Halk Günü" toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın Çarşamba günleri saat 09. 00'da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Kaymakam Adayı Feyza Nur Odabaşı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kıymet Boztaş, İŞKUR Müdür Vekili İlhami Aksu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Özlem Erhal ile Valilik Açık Kapı Şube Müdürü Emre Erakçaoğlu katıldı.

Kaynak: Habermetre