Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor
Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında Halk Günü toplantılarına devam eden Vali Sinan Güner, randevu talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında Halk Günü toplantılarına devam eden Vali Sinan Güner, randevu talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.
Ayda en az iki kez salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın Valililiğin 0 378 227 10 24 Numaralı telefonundan, görevlilerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.
Kaynak: Habermetre