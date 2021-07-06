Halk Günü Toplantıları Devam Ediyor

Vatandaşların istek, öneri ve sorunlarının birebir dinlenilmesi ve çözüm bulunması noktasında Halk Günü toplantılarına devam eden Vali Sinan Güner, randevu talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.