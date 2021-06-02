"Halk Günü" Toplantıları Devam Ediyor

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel başkanlığında devam ediyor.

Vatandaşlarımızla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Şube Müdürü Emre Erakçaoğlu katıldı.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın Çarşamba günleri saat 10. 00'da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre