Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et Kombinası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Halk Et Kombinası ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Halk Et, sucuk ve kavurmanın ardından işkembe ve kelle paça üretimine başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, düzenlediği basın toplantısıyla Halk Et'in yeni ürünlerini tanıttı.

Beltaş A.Ş.'nin faaliyetleri hakkında gazetecilere bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Beltaş'a bağlı işletmelerden olan Halk Ekmeğin yıllık 10 milyon adet ekmek üreterek 35 noktada satışını gerçekleştirdiğini söyledi. Hayvan pazarı ve mezbaha faaliyetlerinin de devam ettiğini dile getiren Çöplü, kesimhanede günlük 250 büyük, 500 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İskilip yolu üzerindeki Halk Et Kombinası bünyesindeki satış mağazasında et ürünleri, kavurma ve sucuk satışını yaptıklarını belirten Çöplü, son olarak pişirilmeye hazır halde paketlenen kelle paça ve işkembe üretimine başladıklarını duyurdu.

Hanımeli Yöresel Satış Noktaları'nda, hanımların kendi el emeği ile üretilen ürünleri satışa sundukların da belirten Başkan Yardımcısı Çöplü, "Kadın Kültür Merkezlerindeki ürünlerden birer tane örnek alarak sitemize koyduk. Talep doğrultusunda temin edeceğiz. İnternet sitesi üzerinden satışlar devam ediyor" dedi. - ÇORUM

Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor

Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Şans Oyunları Cristiano Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Burak Yılmaz İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Halk Et ürün yelpazesini genişletiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:32:51. #1.17#