Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi
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Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi

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Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, Cumartesi günü için alınan kısıtlama kararı nedeniyle Finike'de Cumartesi yerine iki haftada bir Salı günü hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, Cumartesi günü için alınan kısıtlama kararı nedeniyle Finike'de Cumartesi yerine iki haftada bir Salı günü hizmet verecek.

Kemer, Korkuteli, Kumluca, Elmalı ve Demre'de hafta içi hizmet veren Halk Et Tırı Cumartesi günleri de Finike'de hizmet veriyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi günlerinin kısıtlanması nedeniyle Finike güzergahında değişikliğe gidildi.

"Finike Salı gününe çekildi"

Hafta sonu yasağı nedeniyle Halk Et Tırı Finike ve Elmalı'da dönüşümlü olarak hizmet verecek. Mobil Satış Mağazası artık 6 ve 20 Nisan Salı günleri Finike, 13 ve 27 Nisan Salı günleri Elmalı'da park edecek. Diğer ilçe günleri ise sabit kalacak. - ANTALYA

Halk Et tırına kısıtlama düzenlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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