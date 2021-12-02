Halk Et Tırı Kaş'ta - Haberler
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Halk Et Tırı Kaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Halk Et Tırı Kaş'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 5 Aralık Pazar gününden itibaren her Pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, 5 Aralık Pazar gününden itibaren her Pazar günü Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Mobil Satış Mağazası, ilçe ilçe dolaşarak Antalyalıları ekonomik ve sağlıklı et ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. Aralık ayı güzergah planında Halk Et Tırı, artık her Pazar yeni durağı olan Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde hizmet verecek. 5 Aralık Pazar günü Kaş Kınık'a park edecek Halk Et Tırı kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.

"Haftanın her günü bir ilçede"

Halk Et Mobil Satış Mağazası, her hafta Pazartesi Kemer Pazartesi Pazarı karşısında; Salı Elmalı Belediye Meydanı'nda, Çarşamba Korkuteli Merkez Çayırlı Camii önünde; Perşembe Demre Pazar Yeri yanında, Cuma Kumluca Ahmet Yesevi Parkı İçi, Cumartesi Finike Yeni Mahalle Pazar Yerinde, Pazar Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri önünde 10.00 -17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. - ANTALYA

Halk Et Tırı Kaş'ta

Halk Et Tırı Kaş'ta

Halk Et Tırı Kaş'ta

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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