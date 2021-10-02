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Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

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Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu1 yılda 53 bin 573 kg et satıldıBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle Serik'te 1 yıl önce hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda 53 bin 573 kilogram et ve et ürünü satıldı.

ANTALYA (Habermetre) - Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

1 yılda 53 bin 573 kg et satıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle Serik'te 1 yıl önce hizmete açılan Halk Et Mağazası'nda 53 bin 573 kilogram et ve et ürünü satıldı. Serikliler, kaliteli, ucuz ve sağlıklı et tüketmenin keyfini yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle hayata geçirdiği Halk Et Satış Mağazalarına ilgi her geçen gün büyüyor. Antalyalı besicilerden alınan hayvanlardan elde edilen et ürünleri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 2 Ekim 2020'de Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'nde açılan Halk Et Serik Mağazası bugüne kadar 33 bin 788 kişi tarafından ziyaret edildi. Halk Et Serik Mağazası'nda 1 yılda satılan et ve et ürünü yaklaşık 54 bin kilograma ulaştı.

SÜREKLİ BURADAN ALIŞVERİŞ YAPIYORUM

Vatandaşlara ekonomik, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et Satış Mağazası'ndan Seriklilerin vazgeçilmesi oldu. Halk Et Serik Mağazası'nın açıldığı günden beri müdavimi olduğunu söyleyen Erdoğan Tokdemir, "Çok güzel bir hizmet. Çok memnunuz. Sürekli buradan alışveriş yapıyorum. Etler istediğimiz şekilde veriliyor. Temiz ve fiyatları da çok uygun. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle hizmetler getirdiği için" dedi.

ÇOK GÜZEL

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkürlerini eden Yurdagül Doğan ise, "Halk etten çok memnunuz. Her şeyiyle çok güzel. Ürünler taze, fiyatlar makul. Başkanımız sağ olsun" dedi.

KORKOOP SERİK'TE DEVAM

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı birbirinden lezzetli yöresel ürünler de Halk Et Serik Mağazası'nda satışa sunuluyor. KORKOOP'un birbirinden lezzetli yöresel ürünler Serikli vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

Halk Et Serik'te vazgeçilmez oldu

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