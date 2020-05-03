Halk Et Kepez'de 4 ayda 68 bin kilo et satıldı
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Halk Et Kepez'de 4 ayda 68 bin kilo et satıldı

Halk Et Kepez'de 4 ayda 68 bin kilo et satıldı
03.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları, uygun fiyatlı et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları, uygun fiyatlı et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Halk Et Kepez Satış Mağazasında 4.5 ayda 68 ton, 20 Şubat'ta açılan Manavgat mağazasında ise 2 ayda 12 ton et ve et ürünü satıldı.

Yerelden ve kırsaldan kalkınma hedefiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et'e olan ilgi ve talep her geçen gün artıyor. 11 Aralık 2019'da Kepez Zafer Mahallesinde açılan Halk Et'in ilk satış mağazası bugüne kadar 37 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Halk Et Kepez Mağazasında 4.5 ayda satılan et ve et ürünü 68 bin kilograma ulaştı. Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde hizmet veren Halk Et'in ikinci satış mağazası da açıldığı 20 Şubat 2020 tarihinden bu yana yoğun ilgi gördü. 20 Şubat- 27 Nisan tarihleri arasında 10 bin kişinin ziyaret ettiği Manavgat Halk Et'te 12 bin kilo et ve et ürünü satıldı.

Korona günlerinde satış arttı

Öte yandan korona virüs döneminde Halk Et Satış Mağazalarında et ve et ürünlerine olan talebin salgın öncesi döneme göre ortalama yüzde 30 oranında arttığı belirtildi. Vatandaşların, korona virüs salgınıyla birlikte Halk Et Satış Mağazalarına ilgisi de arttı. Korona virüs salgın tedbirlerinin alındığı 11 Mart'tan itibaren Halk Et Kepez Satış Mağazası 14 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilirken, 28 bin kilo et satışı gerçekleşti. Manavgat Halk Et Mağazasında ise korona tedbirlerinin başladığı 11 Mart'tan itibaren 6 bin 500 kişi, 8 bin kilo satın aldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması kararının alındığı hafta sonlarından hemen önceki günlerde satışların yüzde 50 daha fazla olduğu kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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