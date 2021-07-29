"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi
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"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi
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Afyon Kocatepe Üniversitesinin de (AKÜ) iş birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen küçükbaş hayvan ıslahına yönelik Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerinde yürütülmekte olan projelerin değerlendirme...

Afyon Kocatepe Üniversitesinin de (AKÜ) iş birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen küçükbaş hayvan ıslahına yönelik Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerinde yürütülmekte olan projelerin değerlendirme ve istişare toplantısı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'ın yanı sıra Kütahya ve Eskişehir illerinde de yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında "Dağlıç, Pırlak, Orta Anadolu Merinosu" gibi koyun ırklarının yetiştiriciliği ve ıslahı konularında alt projeler ile çalışmalar yapılıyor.

Emirdağ, Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerindeki küçükbaş hayvanlar takip ediliyor

TAGEM iş birliğinde, AKÜ ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya'da yürütülen projeler AKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Doç. Dr. Serdar Koçak ve Dr. Öğr. Üyesi Koray Çelikeloğlu'nun liderliğinde 2006 yılından bu yana devam ediyor. Projelerde Zootekni, Medikal Biyoloji ve Genetik ile Biyoistatistik Anabilim Dallarından Prof. Dr. Zehra Bozkurt, Prof. Dr. Metin Erdoğan, Prof. Dr. İbrahim Kılıç, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Hacan, Arş. Gör Mustafa Demirtaş ve Vet. Hek. Samet Çinkaya da görev yapıyor. Bu kapsamda Emirdağ, Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerindeki küçükbaş hayvancılığın iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar hayvan yetiştiriciliği kadar tarımsal faaliyetler açısından da önem teşkil ediyor. Hayvan ıslahı ve verimi ile ilgili gerçekleştirilen proje kapsamında 55 ilde toplam 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın takibi yapılıyor.

Projenin Afyonkarahisar'da yapılan değerlendirme ve istişare toplantısına Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Küçükbaş Hayvancılık Grubu Koordinatörü Dr. Serdar Yağcı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Pala'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personeli katıldı. Toplantıda projede görev alan AKÜ öğretim üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi - Haberler
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