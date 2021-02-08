Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi

Malatya'da Arapgir ve Yazıhan ilçelerinde yürütülen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında toplantı düzenlendi, yetiştiricilere küpe dağıtıldı.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında küpe dağıtımı ve bilgilendirmede bulunmak için toplantı düzenlendiğini belirtti.

Malatya Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın ise yetiştiricileri bilgilendirmek üzere çeşitli toplantılar düzenlediklerin ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kuzuların doğumları başladı, bu yüzden küpelerinizi güncel olarak takıp tartımlarınızı, kontrollerinizi yaparak listeleri bizlere bildiriniz. Bu anlamda verimlilik konusunda güzel çalışmalar yaptığınız için hepinizin eline sağlık. Küpeleme ve sahadaki çalışmalar ile ilgili teknik arkadaşlarımız ve bizler sizleri sürekli ziyaret ediyoruz."

Konuşmaların ardından proje kapsamında yetiştiricilere 2021 yılı kuzu tespit küpeleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş