Halk ekmek zammına tepki

12.09.2019 18:47

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü. Günnaz Durak, 'Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fakiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek ki" şeklinde konuştu. Ziyettin Durak ise, 'Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi' Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu ise, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA