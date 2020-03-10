- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› - Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber - Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Yerel

- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında başkentli üretici birliklerinden aldığı sütü tüketiciye daha ucuz fiyattan ulaştırmaya başladı.

10.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:43
- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında başkentli üretici birliklerinden aldığı sütü tüketiciye daha ucuz fiyattan ulaştırmaya başladı. Halk Süt fiyatlarında 1 liralık indirime gittiklerini açıklayan Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, "3 litrelik Halk Süt fiyatını 14,5 TL'den 13,5 TL'ye düşürdük" dedi.

Vatandaşların sağlıklı süte ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, süt fiyatının düşmesiyle Halk Süt'e talebin daha da arttığını söyledi. Başkentlilerin fikirlerini ve taleplerini dikkate aldıklarını, yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini aktaran Mızrak, şu ifadeleri kullandı:

"Üreticiler kadar tüketicilerin de ekonomisine büyük destek sağlayacak bir proje bu. Başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik. Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 liradan satıyorken şimdi 13,5 liradan satıyoruz."

Özellikle çocukların tükettiği temel gıda maddelerinin başında yer alan süt fiyatına indirim yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mızrak, "Tüketiciler bu indirimli fiyattan çok memnun oldu. Hatta yılbaşından sonra süt satışlarımızda yüzde 60 civarında artış gözlemledik. Yeni fiyat politikasıyla hem üreticilere destek olmuş olacağız hem de tüketici daha kaliteli ve daha ucuz ürün tüketmiş olacak" aktarımında bulundu.

- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Donald Trump Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Elçin Sangu Mustafa Sandal
Spor Podolski İsmail Kartal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: - Halk Ekmek'ten başkentlilere güzel haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 19:59:48. #1.14#