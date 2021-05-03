Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 400 kilogram baklava üretiliyor
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Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 400 kilogram baklava üretiliyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 400 kilogram baklava üretiliyor
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ramazanda artan talep üzerine günlük baklava üretim kapasitesini 400 kilograma çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ramazanda artan talep üzerine günlük baklava üretim kapasitesini 400 kilograma çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan fıstıklı ve cevizli baklavalar 213 derecede 40-45 dakika fırınlanıyor ve yüzde 100 tereyağı kullanılıyor.

Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük üretim kapasitesi 200 kilogramdan 400 kilograma çıkarılan baklavalar, 5 Başkent Market, 5 Fabrika Satış Mağazası, 2 Başkent Büfe ile 3 Halk Ekmek Bayisi'nde satışa sunuluyor.

Tam kapanma sürecinde açık olan 15 noktada fıstıklı baklavanın kilosu 69, cevizli baklavanın kilosu ise 49 liradan satılıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda günlük 400 kilogram baklava üretiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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