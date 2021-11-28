Halk Ekmek mobil araçları sahaya çıkıyor

Ekmek fiyatlarını un stokları bitene kadar 1 lira 25 kuruştan satacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günlük ekmek üretiminin 1 milyon adede çıkarıldığını, mağduriyetlerin önüne geçmek için ekmek alımlarının 10 adetle sınırlandırılacağını, mobil araçların yoğunluğun fazla olduğu ilçelerde sahada hizmet vereceğini ve ek personelin hem fabrikada hem de araçlarda çalıştırılacağını açıkladı.

Ekmek fiyatlarını un stokları bitene kadar 1 lira 25 kuruştan satacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapılan açıklamada, günlük ekmek üretiminin 1 milyon adede çıkarıldığı, mağduriyetlerin önüne geçmek için ekmek alımlarının 10 adetle sınırlandırılacağı, mobil araçların yoğunluğun fazla olduğu ilçelerde sahada hizmet vereceği ve ek personelin hem fabrikada hem de araçlarda çalıştırılacağı belirtildi. Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekmeğe ulaşımlarını kolaylaştırmak ve mağduriyet yaşamalarını engellemek için 29 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere şu yeni önlemleri devreye sokacak:

"- 2 adet mobil fırın 29 Kasım Pazartesi günü yoğunluğun çok olduğu Sincan ve Keçiören ilçelerinde hizmet verecek. Mobil fırınlar daha sonra Akyurt, Pursaklar, Mamak ve Polatlı ilçelerinde de sahada vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılayacak,

Ekmek alımları 10 adet ile sınırlandırılacak,

Büyükşehir Belediyesi ek 3 araçla gün içinde yoğunluğun yaşandığı mahallelere destek sağlayacak. Bu araçlar için 10 bin adet ekmek stoku ile sahada görev yapacak,

Eskiden üretimde çalışmış personel fabrikada geçici olarak görevlendirilecek,

Fabrika üretim hatlarından müsait olan 6 hattın hızı yüzde 10 artırılarak günde 50 bin adet ekstra

ekmek üretimi sağlanacak,

Ekmek dağıtım saatlerindeki olası sarkmalar büfelerle anlık olarak paylaşılacak,

Halk Ekmek Büfe sahipleri kuyrukların oluşmasını engellemek için vatandaşları bilgilendirecek,

Un tedarikçilerin sözleşmelerine riayet edip sevkiyat yapmaları için gereken görüşmeler yapılacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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