Halk Ekmek Kuyrukları Uzamaya Devam Ediyor - Haberler
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Halk Ekmek Kuyrukları Uzamaya Devam Ediyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, Halk Ekmek bayileri önündeki kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor.

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, Halk Ekmek bayileri önündeki kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

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