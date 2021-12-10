Halk Ekmek Kuyrukları Uzamaya Devam Ediyor
Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, Halk Ekmek bayileri önündeki kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor.
Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, Halk Ekmek bayileri önündeki kuyruklar her geçen gün daha da uzuyor
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 522 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet