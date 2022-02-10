Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi?

Halk ekmek fiyatları bir süredir gündemdeydi ve am gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Halk ekmeğe zam mı geldi? Halk ekmek kaç TL oldu?

HALK EKMEK KAÇ TL OLDU?

İstanbul'da 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL'ye satılacak.

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