Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi? - Haberler
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Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi?

Haberler.com - Gündem
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Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi?

Bir süredir gündemde olan halk ekmek fiyatları konusunda açıklama geldi. Peki, Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi?

Halk ekmek fiyatları bir süredir gündemdeydi ve am gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Halk ekmeğe zam mı geldi? Halk ekmek kaç TL oldu?

HALK EKMEK KAÇ TL OLDU?

İstanbul'da 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL'ye satılacak.

Halk ekmek kaç TL oldu? Halk ekmeğe zam mı geldi?

Haberler.com - Gündem

Halk Ekmek, Gündem, Ekonomi, Haberler

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