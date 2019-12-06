Halk ekmek fabrikası Polatlı'dan un yapımında kullanmak üzere Polatlı'dan buğday satın alacak

06.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Fahrettin Gökşin, Polatlı'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.



Polatlı'da Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazası açılması ve Fabrika'nın buğday ihtiyacının ilçeden karşılanması adına görüşmeler gerçekleştiren Gökşin, "Bu çalışmalar sayesinde ilçede hem istihdam sağlanacak hem ekonomi daha da canlanacak hem de halkımız kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmış olacak" dedi.



Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu, Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü ve ilçe muhtarlarıyla ayrı ayrı bir araya gelen Fahrettin Gökşin; fabrika çalışmalarını anlatarak, ortak yürütülebilecek projelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.



Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Mürsel Kömez ve her iki partinin İlçe Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla başlatılan "Kırsal Kalkınmaya Destek Projesi" kapsamında Halk Ekmek olarak atılan adımları da anlatan Gökşin, Polatlılara müjdeler verdi.



Halk ekmek satış büfesi ve buğday alımı müjdesi



Ankara ve kırsalda yer alan üretici ve kadın kooperatiflerine kapılarını sonuna kadar açık tuttuklarını ve destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Fahrettin Gökşin, "Polatlı ilçemize Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazası açmayı planlıyoruz" dedi.



Yeni mağazayla ilçede istihdam sağlanabileceğine vurgu yapan Gökşin ayrıca Fabrika'nın un yapımı için buğday ihtiyacının şu anda Samsun, Nevşehir, hatta Rusya'dan karşılandığını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:



"Bu ihtiyacımızı neden burnumuzun dibindeki Polatlı ve Haymana'dan karşılamayalım diye düşündük biz de ilçede bu ziyaretleri gerçekleştirerek, sizinle konuya ilişkin yapabileceklerinizi konuşmaya geldik."



Polatlı'ya açılacak Halk Ekmek Satış Mağazası sayesinde ilçe halkının Fabrika ürünlerine taze ve sıcak şekilde ulaşabileceğini söyleyen Gökşin, Tüm bu projeler bir bir gerçekleştikçe Ankara'nın dört bir tarafında olduğu gibi Polatlı'da da hem istihdam artacak, hem ekonomi canlanacak, hem de halkımız kaliteli ürünü uygun fiyatlı ve güven içinde tüketebilme imkanına kavuşacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA