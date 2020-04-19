Halk Ekmek ekipleri çölyaklılara glutensiz ürünleri kurye ile teslim edecek Ankara Büyükşehir Belediyesince, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca çölyak hastalarının talebi doğrultusunda, glutensiz ürünlerin kurye ile evlerine teslim edileceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca çölyak hastalarının talebi doğrultusunda, glutensiz ürünlerin kurye ile evlerine teslim edileceği bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Halk Ekmek fabrikamızca, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, çölyaklılar için glutensiz ürünler kuryeyle evlerine kadar teslim edilecektir. Alo 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA