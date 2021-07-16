Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
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Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ekmek fiyatına yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek fiyatı 1 liradan, 1.25 liraya yükseldi. 

İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak" denildi.


Halk Ekmek'e yüzde 25 zam
Halk Ekmek'e yüzde 25 zam

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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