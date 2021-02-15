Halk Ekmek Büfesinin Sancaktepe'de bulunduğu yerden kaldırıldığı iddiası
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Halk Ekmek Büfesinin Sancaktepe'de bulunduğu yerden kaldırıldığı iddiası

15.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:52
Halk Ekmek Büfesinin Sancaktepe'de bulunduğu yerden kaldırıldığı iddiası

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sarıgazi'de bulunan Halk Ekmek büfesinin okul alanında bulunduğu için kaymakamlık tarafından kaldırılarak işletmecinin izniyle yakın bir bölgeye taşındığını belirterek, "Fakat şovmen, malum şahıslarca siyasi rant uğruna hiç taşınmamış ve işletme...

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Sarıgazi'de bulunan Halk Ekmek büfesinin okul alanında bulunduğu için kaymakamlık tarafından kaldırılarak işletmecinin izniyle yakın bir bölgeye taşındığını belirterek, "Fakat şovmen, malum şahıslarca siyasi rant uğruna hiç taşınmamış ve işletme hakkı elinden alınmış gibi deklare edilmiştir." dedi.

Döğücü, Halk Ekmek A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama'nın açıklamaları ve bazı medya organlarında çıkan "Sancaktepe Belediyesi Halk Ekmek büfesini kaldırdı" haberlerine ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Büfe üzerinden Sancaktepe Belediyesi hakkında algı operasyonu yürütüldüğünü ifade eden Döğücü, ilçe kaymakamlığının karar ve yürütmesiyle büfenin taşındığını, belediyenin de talep edilen zabıta desteğini verdiğini belirtti.

Büfenin bulunduğu alanın, bir ilkokula ait olduğunu aktaran Döğücü, "İBB'nin hukuksuza, meclis kararına aykırı şekilde gasp ettiği alan, Osmangazi İlkokuluna ait olup, okul müdürü tarafından büfenin kaldırılması için kaymakamlığa resmi talep iletilmiştir. İddia edildiği gibi belediyemizin süreçte lojistik talebi karşılamak dışında bir dahli yoktur." ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek'in köklü ve saygın bir kurum olduğunu ancak yöneticiler tarafından siyasete alet edildiğini savunan Döğücü, yöneticiler hakkında yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Büfenin, işletmecisinin de onayı ile yakın bir bölgeye taşındığını belirten Döğücü, şunları kaydetti:

"Halk Ekmek büfesi tüm bu usulsüzlüklere rağmen konduğu yerden alınıp işleten kişinin de muvafakati ile hemen yakındaki bir alana tekrar yerleştirilmiş fakat şovmen, malum şahıslarca siyasi rant uğruna hiç taşınmamış ve işletme hakkı elinden alınmış gibi deklare edilmiştir. Siyasi çıkar uğruna Halk Ekmek üzerinden politik hesap güdenlere buradan ekmek çıkmaz. Sadece pandemi döneminde 30 bin ailenin kapısını sosyal yardımlar ve sıcak aş, ekmekle çalan Sancaktepe Belediyesi var gücüyle Sancaktepe için çalışmayı sürdürecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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