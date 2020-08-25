'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi

'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi Gramajı düşük ekmek satan 2 fırına para cezası kesildi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 'halk ekmek' satış büfelerine gramajı düşük ekmek satışı yaptığı belirlenen 2 fırına, vatandaşlardan gelen...

25.08.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:43

'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi

Gramajı düşük ekmek satan 2 fırına para cezası kesildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 'halk ekmek' satış büfelerine gramajı düşük ekmek satışı yaptığı belirlenen 2 fırına, vatandaşlardan gelen şikayet sonrasında ceza kesilerek üretim sözleşmeleri feshedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan 'halk ekmek' satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar aldıkları ekmeklerin gramajlarının belirlenen standardın altında olduğunu görünce Dilovası Belediyesi'ni arayarak şikayet etti. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Dilovası Belediyesi harekete geçti. Ekipler tarafından ilçede bulunan 'halk ekmek' satış noktaları tek tek denetlendi. Denetimler sonrası iki fırının büfelere gramajı düşük ekmek verdiği tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası ile yapılan görüşmeler sonrası büfelere düşük gramajlı ekmek veren iki fırının sözleşmeleri feshedildi ve idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan denetimler sonrası iki fırının halk ekmek büfelerine eksik gramajlı ekmek verdiği tespit edilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmış ve sözleşmelerinin fesh edilmesinin yanı sıra idari para cezaları kesilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın aynı kalite, gramaj ve daha uygun fiyatlarla ekmek almasını sağlamak için açılan halk ekmek büfelerimizde kimsenin halkımızı kandırmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin halkımızın ekmeğinde gözü olamaz. Bundan sonra da denetimlerimiz aralıksız olarak sürecektir" dedi.

'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Dünya
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Cüneyt Arkın Demet Akalın
Spor Jose Sosa Caner Erkin Sinan Gümüş Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: 'Halk ekmek' büfelerine gramajı düşük ekmek satan 2 fırını vatandaşların dikkati ele verdi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:01:39. #1.15#
title